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Зеленський заявив про покращення постачань для фронту від країн-партнерів
13:41 04.11.2024 |
Постачання для фронту в межах військової підтримки від країн-партнерів збільшилися останнім часом, плани постачання дронів українського виробництва для Сил оборони виконуються, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони України Рустемом Умєровим.
"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам", - написав Зеленський у телеграмі в понеділок.
Глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для військових операцій України.
Під час наради сторони детально розглянули ситуацію на фронті, приділивши найбільшу увагу покровському, курахівському, торецькому, а також куп'янському напрямкам.
"Окрема доповідь щодо Курської операції та знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - повідомив Зеленський.
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