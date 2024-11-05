Зеленський заявив про покращення постачань для фронту від країн-партнерів

Постачання для фронту в межах військової підтримки від країн-партнерів збільшилися останнім часом, плани постачання дронів українського виробництва для Сил оборони виконуються, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам", - написав Зеленський у телеграмі в понеділок.

Глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для військових операцій України.

Під час наради сторони детально розглянули ситуацію на фронті, приділивши найбільшу увагу покровському, курахівському, торецькому, а також куп'янському напрямкам.

"Окрема доповідь щодо Курської операції та знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - повідомив Зеленський.