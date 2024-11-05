Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Восьмий візит з початку війни: Бербок прибула до Києва
10:36 04.11.2024 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зранку у понеділок, 4 листопада, прибула з візитом до Києва.
"Протягом майже 1000 днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців - але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - заявила Бербок після прибуття до Києва.
"Українці прагнуть миру вже майже 1000 днів. З першого дня і до сьогоднішнього дня це було непорушною позицією: Німеччина, разом з багатьма партнерами по всьому світу, непохитно стоїть на боці України", - запевнила Бербок. За її словами, Німеччина підтримуватиме українців "доти, доки ми будемо їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру".
У програмі неанонсованого візиту, за попередніми даними, заплановано її зустрічі з українськими вищими посадовими особами. Зокрема, вона зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також з президентом Володимиром Зеленським.
Це вже восьмий візит Бербок до Україні після початку повномасштабної війни, розв'язаної проти цієї країни Росією. Востаннє глава МЗС ФРН відвідала Україну в травні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS
|Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО
|Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
|Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки
|Єрмак: Незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в Україні є пошуком причин для того, щоб це не робити
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду