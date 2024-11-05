«Маєм власні потреби»: у Польщі відповіли Україні щодо МіГів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Polsat News у п'ятницю, 1 листопада, закликав "із розумінням ставитися" до критики президента України Володимира Зеленського щодо відмови Варшави передати Києву літаки МіГ-29.

"Це була більша спонтанна заява про те, як іде війна, і про відносини України з багатьма країнами. Не те, щоб президент спеціально накинувся на Польщу, але Україна перебуває у складній ситуації і теж припустилася помилок", - наводить його слова "Польське радіо".

Водночас Сікорський наголосив, що Польща має "власні потреби в обороні, і уряд насамперед має тримати цю війну якомога далі від кордонів Польщі".

Він додав, що Польща є "прифронтовою країною" і її "також потрібно стримувати Путіна". "Сподіваюся, що Україна оцінить наші дії - ми надали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція та Велика Британія разом узяті", - зауважив міністр.

Польща пропонує Україні купувати зброю в кредит

Водночас Сікорський повідомив, що уряд польського прем'єр-міністра Дональда Туска "вніс пропозицію щодо оборонного кредиту" для України. "Можна було зробити це від початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відновитеся - повернете", - сказав він.

Критика Зеленського на адресу Польщі

Під час поїздки на Закарпаття 31 жовтня Володимир Зеленський нагадав, що Польща пропонувала збивати російські ракети, що прямують в її бік за умови підтримки цього рішення Північноатлантичним альянсом.

Утім, НАТО відмовилося підтримати цю ініціативу, і тоді Україна звернулася до Польщі з проханням надати їй літаки МіГ-29, щоб збивати російські ракети самостійно. Це прохання Варшава відкинула.

Після того, за словами Зеленського, він домовився з генеральним секретарем НАТО, на той час Єнсом Столтенбергом, що в Польщі діятиме так звана поліцейська місія.

"Поліцейська місія - це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати свої МіГи, тому що в них не вистачало своїх, тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію", - розповів він.

За словами президента України, подібні місії діють в країнах Балтії, яким бракує власних літаків для захисту неба. "Ми домовилися про це, і що після цього, чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали: так, ми сусіди, ми збиватимемо і літаками, і збиватимемо ППО? Ні", - розповів він.

Крім того, Зеленський визнав, що в цьому питанні "є багато деталей, про які навіть не про всі можна говорити публічно".