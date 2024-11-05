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США профінансували 800 мобільних вогневих груп
08:51 04.11.2024 |
Державний департамент США профінансував роботу 800 мобільних вогневих груп в Україні, які з початку року збили понад 200 російських дронів.
Про це у соцмережі Х (Twitter) розповіла посол США Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".
Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії, зазначила Брінк.
"Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів", - розповіла глава дипмісії США.
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