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Румунія вважає «формулу миру» єдиним шляхом до реального миру в Україні
23:31 01.11.2024 |
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що українська "формула миру" залишається єдиним життєздатним варіантом для всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це Одобеску сказала в онлайн-виступі на міністерській конференції з гуманітарних питань в канадському Монреалі, присвяченій "формулі миру",.
За словами глави румунського МЗС, "трагічні історії українських дітей, українських цивільних" спонукають Захід вимагати повної відповідальності за всі воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.
"Поки ми намагаємося втілити українську "формулу миру", інші називають себе "друзями миру". Але як можна називати себе другом миру, коли ти забуваєш Статут ООН? Або про територіальну цілісність держав? Або про численні трагедії, спричинені російськими військами в Україні?" - підкреслила вона.
Одобеску закликала докласти зусиль для досягнення справедливого, а не нав'язаного миру в Україні.
"Всі друзі України - це друзі миру, справедливого миру, а не нав'язаного миру, друзі Статуту ООН, а не політики сили... З такою кількістю добрих друзів і з відомою стійкістю українського народу Україна здобуде мир і здобуде справедливість", - висловила впевненість міністерка.
Як відомо, у червні у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, присвячений імплементації "формули миру".
Раніше у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись на початку листопада, але сама дата саміту поки невідома.
Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що залучення Росії на Саміт миру залежить від реалізації запропонованого ним "плану перемоги", оскільки до того Москва не буде справді зацікавлена домовлятись.
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