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АНАЛІТИКА

Умєров представив двопартійній делегації Конгресу США можливості українського ОПК

Умєров представив двопартійній делегації Конгресу США можливості українського ОПК

 

Міністр оборони Рустем Умєров ознайомив представників Конгресу США і посла Бріджит Брінк з можливостями оборонно-промислового комплексу України та обговорив напрямки, де США можуть допомогти зміцнити виробництво.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Мав за честь вітати у Києві двопартійну делегацію американського Конгресу на чолі з Головою комітету Палати представників у справах Збройних сил конгресменом Майком Роджерсом. Провели продуктивні переговори з американськими колегами, а також послом США в Україні Бріджит Брінк", - зазначив він.

За словами Умєрова, обговорили спільну мету - перемогу над ворогом, який має значні територіальні, промислові та людські ресурси.

"Понад 10 років ми відстоюємо свою свободу, і це можливо, зокрема, завдяки підтримці США", - наголосив він.

Умєров подякував американським партнерам за лідерство та велику допомогу Україні.

Він поінформував, що представив американській делегації можливості оборонно-промислового комплексу України та обговорив напрямки, де США можуть допомогти зміцнити виробництво.

Крім того, міністр ознайомив делегацію з ситуацією на полі бою.

"Ворог, зокрема за підтримки КНДР, нарощує техніку та живу силу. Ми робимо все можливе для зміцнення наших Сил оборони. Для цього нам потрібні боєприпаси, артсистеми, інженерна техніка та системи ППО для захисту наших міст", - підкреслив Умєров.

Він акцентував, що одним із важливих аспектів є зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ. Це, за його словами, допоможе отримати перевагу на полі бою, особливо перед настанням зими. З огляду на це міністр сподівається на підтримку США.

"Маємо діяти рішуче, щоб здолати нову вісь зла, очолювану Росією", - заявив Умєров.
Ключові теги: США
 

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