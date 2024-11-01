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Глава Нацбанку: На Заході відбувся злам у сприйнятті російських активів
23:12 01.11.2024 |
На Заході відбувся злам у ставленні до російських активів, які були знерухомлені з початком повномасштабної війни.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Голосу Америки, передає Укрінформ.
"Якщо раніше дуже обережно, а подeкуди навіть заперечуючи, (на Заході - ред.) говорили щодо можливості використати ці активи, то зараз ми чуємо заяви G7, що ці активи будуть залишатися знерухомленими. Це злам позиції, і ми розглядаємо цей кредит на 50 млрд дол. як перший крок на шляху до доступу до самого "тіла" знерухомлених активів", - сказав Пишний.
На його думку, цей шлях не буде ні простим, ні швидким, але "мені видається, що відбулися дуже позитивні в цьому напрямку зрушення".
Очільник НБУ наголосив, що ці 50 млрд дол. кредиту включені в базовий сценарій Міжнародного валютного фонду під час п'ятого перегляду програми співпраці з Україною.
"Це означає, що вони (заморожені кошти - ред.) розглядаються МВФ як стале джерело фінансування бюджетної потреби", - наголосив він.
Банкір також розповів, як розвивається діалог з Міжнародним валютним фондом та іншими донорами.
"Зараз, з огляду на те, що тривалість війни, інтенсивність війни були переглянуті, пакет фінансової підтримки з боку наших партнерів розширився і сьогодні складає вже 151,4 млрд дол., за негативного сценарію також розширився, складає тепер вже 187 млрд (дол. - ред.)", - поінформував Пишний.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні МВФ виділив Україні черговий транш у розмірі 1,1 млрд дол. США за результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Також близько 300 млн дол. США пільгового фінансування надійшло від Канади.
До кінця року очікується надходження понад 15 млрд дол. США, з яких 4,8 млрд дол. США - за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.
При цьому міжнародні партнери істотно наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд дол. США у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.
Уряд США погодився виділити свою частку в розмірі 20 млрд дол. у цей кредит, який надаватиметься під гарантії доходу від заморожених активів РФ.
Частка ЄС буде меншою за 35 млрд євро та залежатиме від внеску інших країн G7.
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