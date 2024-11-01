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АНАЛІТИКА

Угорщина не включатиме в угоду з Україною її членство в НАТО, - МЗС

 

Угорщина та Україна ведуть переговори щодо всеосяжної угоди про співпрацю між країнами. Але пункту про членство України в НАТО там не повинно бути.

Про це заявив представник МЗС Угорщини Мате Пачолай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Пачолая, важливою частиною всеосяжної угоди про співпрацю з Україною має стати "відновлення прав угорської меншини".

"Водночас у ході переговорів ми дали зрозуміти українській стороні, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди", - додав він.

Представник угорського МЗС зазначив, що позиція угорського уряду щодо вступу України до НАТО не змінюється. Будапешт вірить, що це нібито спричинить початок третьої світової війни.

Угода України та Угорщини

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку двостороннього документа з Угорщиною. Таким чином планується "прибрати непорозуміння чи виклики сучасності та минулого".

Глава держави наголошував, що частиною такого документа є питання безпеки. Йдеться про вступ України до НАТО.

За його словами, Київ пропонує, щоб Будапешт "просто не блокував" українське членство в Альянсі.

До речі, зараз Україна просить, щоб її запросили до НАТО до завершення повномасштабної війни з Росією. Але Угорщина, очевидно, виступає проти такого рішення.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

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