Бракує не грошей, а зброї: у Німеччині пояснили затримки із наданням Україні західних озброєнь

Поставки Україні західної зброї залежать не стільки від фінансової сторони справи, скільки від наявності відповідних систем.

Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає кореспондент Укрінформу.

«Питання не в тому, чи буде щось поставлено, в якому обсязі це є можливим. Завжди є обмеження, обумовлені... не тим, чи ми можемо це профінансувати, а наявністю озброєнь», - заявив Гебештрайт, зауваживши при цьому, що Німеччині вдається підтримувати постійний потік зброї в Україну.

Він запевнив, що ФРН постійно проводить ревізію того, що ще може передати в якості військової підтримки України та закликає партнерів робити так само. Він нагадав, що черговий пакет такої допомоги було доставлено 2 тижні тому.

Берлін також підкреслює, що доклав великих зусиль для надання Україні кредиту на 50 млрд дол, який буде покриватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. На ці гроші Україна сама вирішуватиме, яку зброю купувати, додав речник.

Відповідаючи на запитання, чи можливо очікувати зміни в ставленні канцлера в питанні надання Україні німецької далекобійної зброї на тлі ескалації, викликаної залученням Росією північнокорейських солдатів, Гебештрайт відповів категоричним «Ні».

«Це не буде мати жодного впливу; канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував», - сказав урядовий речник.

Він також виключив можливість підтримки урядом ФРН ідеї відправлення в Україну солдатів західних армій.