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АНАЛІТИКА

Україна створює десятки систем ШІ, щоб дрони краще влучали у ворожі цілі, - Reuters

08:57 01.11.2024 |

Політика

 

Україна використовує десятки вітчизняних систем зі штучним інтелектом для своїх безпілотників. Це необхідно для того, щоб вони могли досягати цілей на полі бою без пілотування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, системи, які використовують штучний інтелект, дозволяють безпілотникам виявляти цілі або долітати до них в районах, які захищених потужним РЕБ.

Видання зазначає, що перехід до використання штучного інтелекту є важливим новим фронтом у технологічній гонці, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто зауважити, що автоматизовані безпілотники користуються високим попитом серед військових, які шукають способи протистояти РЕБ.

У липні український чиновник повідомив агентству Reuters, що ефективність ураження цілей більшістю апаратів з видом від першої особи впала до 30%-50%, тоді як для нових пілотів цей показник може становити лише 10%, і що основною проблемою є глушіння сигналу.

За словами джерела видання, безпілотники з видом від першої особи, керовані ШІ, можуть досягти показника влучання близько 80%.

Україна також використовує безпілотники-перехоплювачі, щоб знищити величезну кількість російських безпілотників з камерами, які допомагають наносити артилерійські та ракетні удари по українських цілях в тилу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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