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АНАЛІТИКА

У Канаді кажуть, що переконують інші країни дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ

 

Канада намагається переконати інші держави у необхідності надати Україні дозвіл бити на далекобійні удари по цілях на території Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, повідомляє "Укрінформ".

За словами Жолі, Канада схвалює надання Україні дозволу на удари вглиб РФ.

Вона підкреслила, що це є частиною самозахисту України від російської агресії.

"Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", - зазначила очільниця МЗС Канади.

ЗМІ раніше повідомили, що згідно з оцінкою розвідки США та Пентагону, дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії принесе Києву більше недоліків, ніж вигод, тому вони рекомендували не змінювати відповідну політику.

Минулого місяця президент США натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Водночас шеф Пентагону Ллойд Остін став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягав на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Канада
 

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