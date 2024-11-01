Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Незважаючи на прямий тиск РФ, понад 70 країн узяли участь у конференції з формули миру в Монреалі - МЗС Канади
23:38 31.10.2024 |
Понад 70 країн узяли участь у міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня, незважаючи на тиск з боку РФ, повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Ми можемо пишатися тим, що, незважаючи на прямий тиск з боку Росії з вимогою не брати участі в цій конференції, понад 70 країн з усіх континентів узяли участь у цій важливій роботі", - сказала вона після міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру.
Міністр зазначила, що крім безпосередньої і складної мети повернення українців додому, "ми зосереджені на довгому і складному процесі їхньої реінтеграції".
За її словами, конференція також підкреслює важливість колективних дій, спільної роботи, щоб "спільно заявити, що людські життя мають бути захищені".
"Наші партнери висунули свої найкращі ідеї, досвід і пропозиції щодо вжиття конкретних заходів. Ми обговорили, як ми можемо за допомогою наших експертів поліпшити збір даних про цивільних осіб, депортованих дітей і затриманих осіб", - сказала Жолі.
Як повідомлялося, 2 лютого міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула з візитом до Києва, анонсувала створення нової міжнародної коаліції з повернення українських дітей, які були незаконно переміщені РФ. Жолі пояснила, що в рамках зазначеної міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада використовуватиме свою дипломатичну мережу в усьому світі, щоб "спілкуватися так, ніби ці діти були канадськими дітьми".
30-31 жовтня в Монреалі (Канада) проходить міністерська конференція з питань людського виміру Формули миру.
Конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту української Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих". Як повідомили в Офісі президента, мета заходу - сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Незважаючи на прямий тиск РФ, понад 70 країн узяли участь у конференції з формули миру в Монреалі - МЗС Канади
|Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків
|Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський
|Не лише F-16. Норвегія у новому пакеті передасть Україні системи ППО NASAMS
|США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями
|Норвегія виділить Україні $118 млн на утримання винищувачів F-16
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
Бізнес
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini