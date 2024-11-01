Незважаючи на прямий тиск РФ, понад 70 країн узяли участь у конференції з формули миру в Монреалі - МЗС Канади

Понад 70 країн узяли участь у міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня, незважаючи на тиск з боку РФ, повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Ми можемо пишатися тим, що, незважаючи на прямий тиск з боку Росії з вимогою не брати участі в цій конференції, понад 70 країн з усіх континентів узяли участь у цій важливій роботі", - сказала вона після міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру.

Міністр зазначила, що крім безпосередньої і складної мети повернення українців додому, "ми зосереджені на довгому і складному процесі їхньої реінтеграції".

За її словами, конференція також підкреслює важливість колективних дій, спільної роботи, щоб "спільно заявити, що людські життя мають бути захищені".

"Наші партнери висунули свої найкращі ідеї, досвід і пропозиції щодо вжиття конкретних заходів. Ми обговорили, як ми можемо за допомогою наших експертів поліпшити збір даних про цивільних осіб, депортованих дітей і затриманих осіб", - сказала Жолі.

Як повідомлялося, 2 лютого міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула з візитом до Києва, анонсувала створення нової міжнародної коаліції з повернення українських дітей, які були незаконно переміщені РФ. Жолі пояснила, що в рамках зазначеної міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада використовуватиме свою дипломатичну мережу в усьому світі, щоб "спілкуватися так, ніби ці діти були канадськими дітьми".

30-31 жовтня в Монреалі (Канада) проходить міністерська конференція з питань людського виміру Формули миру.

Конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту української Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих". Як повідомили в Офісі президента, мета заходу - сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.