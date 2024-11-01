Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків

Російська Федерація перекинула на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. РФ хоче витіснити звідти українські війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Їм не вистачає там військ, вони тягнуть туди ще й північнокорейських військових... Нам не потрібна їхня територія, ми не збираємось там жити, захоплювати їх території", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що Україну не цікавлять російські території, а цікавить повернення власних.

"Якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим", - підкреслив він.