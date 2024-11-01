Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків

23:30 31.10.2024 |

Політика

 

Російська Федерація перекинула на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. РФ хоче витіснити звідти українські війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Їм не вистачає там військ, вони тягнуть туди ще й північнокорейських військових... Нам не потрібна їхня територія, ми не збираємось там жити, захоплювати їх території", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що Україну не цікавлять російські території, а цікавить повернення власних.

"Якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим", - підкреслив він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9758  0,01 0,02 41,5583  0,06 0,15
EUR 44,5083  0,03 0,08 45,1688  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,09 0,22 41,2200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес