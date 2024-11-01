Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський
23:26 31.10.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для південнокорейського телеканалу KBS.
Глава держави нагадав, що Україна "дуже акуратно" поводилася стосовно Південної Кореї. І Південна Корея також "акуратно" поводилася стосовно України.
"Але зараз після того, як КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним, він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми говоритимемо про зброю", - розповів Зеленський.
Він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул. Але Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі.
Зброя від Південної Кореї
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна не отримувала від Південної Кореї військову допомогу. Але позиція Сеула щодо цього питання почала змінюватись після того, як Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів, щоб допомогти їм у війні з українськими захисниками.
Зокрема, минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, коментуючи ситуацію з військами КНДР, запевняв, що його країна "не сидітиме склавши руки".
Він пообіцяв Україні послідовну підтримку, якщо Північна Корея відправить на війну спецназ.
При цьому вчора, 30 жовтня, ЗМІ поширили чутки про те, що Сеул розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Але таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Незважаючи на прямий тиск РФ, понад 70 країн узяли участь у конференції з формули миру в Монреалі - МЗС Канади
|Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків
|Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський
|Не лише F-16. Норвегія у новому пакеті передасть Україні системи ППО NASAMS
|США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями
|Норвегія виділить Україні $118 млн на утримання винищувачів F-16
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
Бізнес
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini