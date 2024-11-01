Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський

 
Україна планує найближчим часом передати Південній Кореї детальний запит. Він включатиме необхідну для українських захисників зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для південнокорейського телеканалу KBS.

Глава держави нагадав, що Україна "дуже акуратно" поводилася стосовно Південної Кореї. І Південна Корея також "акуратно" поводилася стосовно України.

"Але зараз після того, як КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним, він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми говоритимемо про зброю", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул. Але Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі.

Зброя від Південної Кореї

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна не отримувала від Південної Кореї військову допомогу. Але позиція Сеула щодо цього питання почала змінюватись після того, як Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів, щоб допомогти їм у війні з українськими захисниками.

Зокрема, минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, коментуючи ситуацію з військами КНДР, запевняв, що його країна "не сидітиме склавши руки".

Він пообіцяв Україні послідовну підтримку, якщо Північна Корея відправить на війну спецназ.

При цьому вчора, 30 жовтня, ЗМІ поширили чутки про те, що Сеул розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Але таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9758  0,01 0,02 41,5583  0,06 0,15
EUR 44,5083  0,03 0,08 45,1688  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,09 0,22 41,2200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес