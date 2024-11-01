Не лише F-16. Норвегія у новому пакеті передасть Україні системи ППО NASAMS

Норвегія готує для України новий пакет допомоги на 500 млн євро. Він включатиме винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадія Коваленка на Kyiv Security Forum.

Він розповів про деталі візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси. Українські військові продемонстрували Граму центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону, а також поінформували про ситуацію з безпекою.

"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - заявив Коваленко.

За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.

Допомога від Норвегії

Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу, зокрема, приєдналася до авіаційної коаліції. У рамках домовленостей Україна отримала від партнерів перші винищувачі F-16.

Днями міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам приїхав до Одеси, де зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим. Він подякував Норвегії за виділення нового пакета військової допомоги на 500 млн євро, а також за рішення передати шість літаків F-16 до кінця року.

Також Норвегія виділить 118,8 млн доларів на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських F-16.