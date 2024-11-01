США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін анонсували надання Україні незабаром допомоги у сфері безпеки.

"Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями", - сказав Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї у Вашингтоні.

Також про це заявив під час пресконференції міністр оборони США. "Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями", - повідомив Остін.

