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Норвегія виділить Україні $118 млн на утримання винищувачів F-16
18:10 31.10.2024 |
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам оголосив про виділення Києву $118 млн на підтримку боєздатності винищувачів F-16.
"Міністр Грам відвідав українське портове місто Одесу 29-30 жовтня. Під час візиту він заявив, що Норвегія збільшить підтримку ВПС України, спрямувавши додатково $118,4 млн, які, зокрема, підуть на придбання озброєнь і запчастин для F-16", - ідеться у пресрелізі норвезького уряду.
У пресрелізі нагадується, що Осло збирається поставити Україні шість одиниць F-16 у 2024-2025 роках і допомагає з тренуваннями українських пілотів у Данії.
Крім того, міністр зазначив, що Норвегія передасть Україні 130 надувних човнів, причому перші постачання вже здійснили.
У вересні влада Норвегії продовжила період надання щорічної допомоги Україні до 2030 року і направлятиме на ці цілі щороку додатково $475 млн. Отже, загальна допомога Норвегії Києву до 2030 року зросла з очікуваних $7,1 млрд до $12,8 млрд.
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