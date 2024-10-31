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Литва передала Україні пакет допомоги з генераторами та боєприпасами
10:00 31.10.2024 |
Литва оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги, до якого увійшли електрогенератори, міни та боєприпаси.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Литви, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в литовському оборонному відомстві, цей пакет допомоги надається Україні в рамках підготовки Збройних сил до зими.
У Міноборони нагадали, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро.
Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у відомстві.
Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.
Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.
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