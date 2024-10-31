Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва передала Україні пакет допомоги з генераторами та боєприпасами

 

Литва оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги, до якого увійшли електрогенератори, міни та боєприпаси.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Литви, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в литовському оборонному відомстві, цей пакет допомоги надається Україні в рамках підготовки Збройних сил до зими.

У Міноборони нагадали, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у відомстві.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.
Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9353  0,05 0,11 41,5668  0,06 0,13
EUR 44,5068  0,03 0,07 45,1716  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес