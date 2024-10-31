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АНАЛІТИКА

ООН не має інформації про розгортання військ КНДР для участі в бойових діях на боці РФ - помічник генсека

 

Помічник генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Єнча повідомив Раді Безпеки, що ООН не має в своєму розпорядженні жодної інформації про розгортання військ КНДР для участі в бойових діях на боці РФ проти України та не може перевірити чи підтвердити будь-які повідомлення і заяви.

Як повідомляє пресслужба ООН, Єнча на засіданні Радбезу в середу заявив, що ООН закликає "всіх відповідних учасників" уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації та поширення конфлікту в Україні".

Помічник генсека наголосив, що ООН стежить за повідомленнями "із серйозною стурбованістю". Він додав, що глобальна організація "не має у своєму розпорядженні будь-яких додаткових подробиць щодо цих подій і не може перевірити або підтвердити заяви чи повідомлення", і "тому наші знання стосовно цієї теми ґрунтуються винятково на інформації, що перебуває у відкритому доступі".

Він також нагадав про відповідні резолюції Ради Безпеки щодо КНДР.

"Питання про те, чи підпадає заявлена присутність північнокорейських військ у Росії під дію цих резолюцій, має вирішувати Рада Безпеки", - сказав Єнча.

Він наголосив на необхідності подвоїти зусилля з досягнення справедливого, міцного і всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї.

Як повідомлялося, за запитом України в середу, 30 жовтня, відбувається засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з розміщенням Росією військ КНДР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: КНДР
 

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