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Кислиця в ООН: Північній Кореї в Україні потрібен досвід, війна може поширитись на Азію
08:40 31.10.2024 |
Північна Корея участю у війні проти України хоче забезпечити своїх військових досвідом ведення бойових дій, адже війна "може поширитись з Європи на Азійський континент".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника України Сергія Кислиці на засіданні Радбезу ООН.
Пхеньянський режим, за його словами, не просто дає своїх солдатів Росії, у нього є власні інтереси та цілі.
"Ці військові КНДР, особливо офіцери, які переживуть війну, повернуться у свою країну, маючи винятковий досвід у веденні сучасної війни. Питання у тому, як саме КНДР буде використовувати цих досвідчених військових. І ми всі знаємо відповідь. Ми знаємо, що війна може поширитись з Європи на Азійський континент. Саме тому ці військові прибули в Росію. І швидше за все, вони будуть використовуватись не лише в Україні, а й у своєму регіоні", - сказав Кислиця.
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