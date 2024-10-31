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АНАЛІТИКА

Глави МЗС України та Швейцарії обговорили захист цивільних і «формулу миру»

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі швейцарським колегою Іньяціо Кассісом на полях конференції у канадському Монреалі, присвяченій "формулі миру".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

Український міністр зустрівся з Кассісом на поляк конференції з питань людського виміру "формули миру" в Канаді.

"Подякував за організацію конференції з розмінування. Поділив нагальні потреби України у захисті цивільного населення. Обговорили шляхи імплементації "формули миру", - додав він.

Нагадаємо, раніше у жовтні Зеленський заявив, що підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись на початку листопада, але сама дата саміту поки невідома.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що залучення Росії на Саміт миру залежить від реалізації запропонованого ним "плану перемоги", оскільки до того Москва не буде справді зацікавлена домовлятись.
 

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