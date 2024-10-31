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АНАЛІТИКА

Вучич каже, що Путін не схотів говорити з ним про припинення вогню в Україні

 

Сербський президент Александар Вучич під час останньої телефонної розмови з Владіміром Путіним порушив питання припинення вогню в Україні, але той відмовився його обговорювати.

Це випливає з інтерв'ю Вучича агенції Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Вучич заявив, що зателефонував Путіну раніше у жовтні, аби повідомити, що не зможе прийняти його запрошення на саміт БРІКС.

За словами сербського президента, "це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки" за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді.

"Потім я запитав його про ситуацію в Україні", - сказав він.

Вучич сказав, що порушив тему припинення вогню, але Путін, схоже, не був у цьому зацікавлений.

"Всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані", - відповів, за словами президента Сербії, Путін.

Про розмову з господарем Кремля Александар Вучич розповів 20 жовтня. Вона стала першою для них за останні два з половиною роки, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

Нещодавно Вучич казав, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.
 

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