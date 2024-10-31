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Південна Корея поки що не розглядає постачання снарядів 155 мм в Україну - адміністрація президента
23:46 30.10.2024 |
Південна Корея не розглядає можливість прямого постачання артилерійських снарядів 155 мм в Україну, заявила в середу адміністрація президента, повідомляє агентство Yоnhаr.
З посиланням на власні джерела агентство зазначило, що можливість постачання не розглядається, а також уточнило, що від української сторони такого запиту не надходило.
"Хоча наразі питання постачання зброї Україні не обговорюється, посадовець заявив, що насамперед розглядатиметься питання про постачання зброї оборонного призначення", - зазначається в повідомленні.
Зазначається також, що Сеул цього тижня планує розпочати переговори з Україною щодо візиту спеціального представника Києва до Південної Кореї, оскільки дві країни пообіцяли посилити заходи у відповідь на розміщення військ Північної Кореї в Росії.
Високопосадовець президента поділився оцінкою розвідки Південної Кореї та її союзників, згідно з якою в Росію перекинуто щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців, деяких із яких спрямовано в західний регіон Росії поблизу кордону з Україною.
Під час телефонної розмови з президентом Юн Сок Йолем у вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром направить до Південної Кореї спеціальну делегацію для координації дій у відповідь на відправлення військ Північної Кореї в Росію.
"Українській стороні знадобиться день або два, щоб призначити спеціального представника і завершити план візиту та проведення тут обговорень", - повідомив журналістам посадовець на умовах анонімності.
Південна Корея розглядає можливість відправки групи для моніторингу північнокорейської військової діяльності на полях битв, щоб оцінити потенційні наслідки для безпеки, оскільки Пхеньян може отримати військові технології від Росії в обмін на розгортання своїх військ і вивчити сучасну тактику ведення війни, за словами посадовця. Багато хто вважає, що передача може становити "пряму військову загрозу" для Південної Кореї.
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