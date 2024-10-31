Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея поки що не розглядає постачання снарядів 155 мм в Україну - адміністрація президента

 

Південна Корея не розглядає можливість прямого постачання артилерійських снарядів 155 мм в Україну, заявила в середу адміністрація президента, повідомляє агентство Yоnhаr.

З посиланням на власні джерела агентство зазначило, що можливість постачання не розглядається, а також уточнило, що від української сторони такого запиту не надходило.

"Хоча наразі питання постачання зброї Україні не обговорюється, посадовець заявив, що насамперед розглядатиметься питання про постачання зброї оборонного призначення", - зазначається в повідомленні.

Зазначається також, що Сеул цього тижня планує розпочати переговори з Україною щодо візиту спеціального представника Києва до Південної Кореї, оскільки дві країни пообіцяли посилити заходи у відповідь на розміщення військ Північної Кореї в Росії.

Високопосадовець президента поділився оцінкою розвідки Південної Кореї та її союзників, згідно з якою в Росію перекинуто щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців, деяких із яких спрямовано в західний регіон Росії поблизу кордону з Україною.

Під час телефонної розмови з президентом Юн Сок Йолем у вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром направить до Південної Кореї спеціальну делегацію для координації дій у відповідь на відправлення військ Північної Кореї в Росію.

"Українській стороні знадобиться день або два, щоб призначити спеціального представника і завершити план візиту та проведення тут обговорень", - повідомив журналістам посадовець на умовах анонімності.

Південна Корея розглядає можливість відправки групи для моніторингу північнокорейської військової діяльності на полях битв, щоб оцінити потенційні наслідки для безпеки, оскільки Пхеньян може отримати військові технології від Росії в обмін на розгортання своїх військ і вивчити сучасну тактику ведення війни, за словами посадовця. Багато хто вважає, що передача може становити "пряму військову загрозу" для Південної Кореї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес