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АНАЛІТИКА

Сибіга обговорив із канадською колегою військову підтримку та потенціал співпраці у сфері оборонного виробництва

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з канадською колегою Мелані Жолі в Монреалі, де відбудеться міністерська Конференція з питань людського виміру Формули миру.

"Мав задоволення провести зустріч із Мелані Жолі. Вдячний Канаді за проведення Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру та за лідерство в Коаліції за повернення українських дітей. Обговорили наші пріоритети щодо військової підтримки та потенціал співпраці у сфері оборонного виробництва", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, 30-31 жовтня в Монреалі (Канада) відбудеться міністерська Конференція з питань людського виміру Формули миру.

Ця конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту української Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих".

Як повідомили в Офісі президента, мета заходу - сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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