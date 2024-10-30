Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак у Канаді обговорив із міністром ОАЕ з міжнародного співробітництва повернення дітей, викрадених РФ
23:24 30.10.2024 |
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Канаді провів зустріч із державним міністром із питань міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ ОАЕ Рімом Аль Хашимі.
"Говорили про імплементацію Формули миру, повернення полонених та викрадених росією дітей, а також План перемоги України", - написав Єрмак у телеграм-каналі в середу ввечері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
|В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції
|Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців
|Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна виготовляє майже 20 САУ«Богдана» на місяць, - Зеленський
|Сибіга обговорив із канадською колегою військову підтримку та потенціал співпраці у сфері оборонного виробництва
|Єрмак у Канаді обговорив із міністром ОАЕ з міжнародного співробітництва повернення дітей, викрадених РФ
|Остін: Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть за допомогою Північної Кореї, ми закликаємо Кремль змінити курс
|В Єврокомісії вперше назвали строки вступу України в ЄС
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
Бізнес
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini
|Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro
|Apple представила M4 Pro з підтримкою Thunderbolt 5.0
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
|Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови