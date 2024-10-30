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Остін: Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть за допомогою Північної Кореї, ми закликаємо Кремль змінити курс
23:07 30.10.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час сьогоднішніх переговорів поділилися глибоким занепокоєнням з приводу розміщення військ КНДР у Росії.
Як повідомив глава Пентагону на спільній пресконференції з Кім Йон Хеном, вони уважно стежать за безпрецедентним рівнем прямого військового співробітництва між Росією і КНДР.
"Ми також обговорили, як ми маємо намір працювати разом із нашими союзниками і партнерами, щоб відповісти на цю небезпечну і дестабілізаційну ескалацію. Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 000 солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням", - заявив Остін.
Він підтвердив і висловив стурбованість, що "Кремль планує використати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області біля кордону з Україною".
Окремо Остін нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов'язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, "звернення за військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише зазначає, наскільки великі його (Путіна - ІФ-У) проблеми".
"І ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс і повністю усвідомлюємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть із більшою допомогою Північної Кореї", - заявив глава Пентагону.
За його словами, сьогодні він запевнив міністра Кіма, що Сполучені Штати, як і раніше, повністю віддані обороні Південної Кореї, і "зобов'язання щодо розширеного стримування залишається залізним".
"Це зобов'язання підкріплюється всім спектром американських звичайних засобів протиракетної оборони, ядерних і передових неядерних сил і засобів", - зазначив Остін.
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