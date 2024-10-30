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АНАЛІТИКА

Зеленський про «швидкі мирні кроки» Трампа: ми за, але Росія має заплатити

 

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп для закінчення війни в Україні. Але Росія має заплатити за агресію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди, які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна не є агресорам і ніколи не була."Росія - агресор, і вони мають заплатити", - сказав він.

Президент України зазначив, що буде щасливий, якщо у Києві та Вашингтоні буде спільна філософія і спільний погляд.

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом - дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому звичайно ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", - додав він.

Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 5 листопада. Кандидат-республіканець Дональд Трамп називає Володимира Путіна своїм "другом" та заявляє про плани закінчити війну Росії з Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у разі втрати підтримки Вашингтону після президентських виборів Україні буде дуже складно.

На його думку, якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українців, то це дуже великий ризик. "Все повинно бути на папері, зрозуміло, коли закінчиться ця війна і хто і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж агресор", - додав президент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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