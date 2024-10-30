Рада вирішила не підвищувати зарплати прокурорам на третину

Верховна Рада України підтримала правку №155 по бюджетному законопроєкту на 2025 рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорів на 37%.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

"Верховна Рада підтримала правку про те, щоб залишити прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів в 2025 році на рівні 1600 грн", - повідомила вона.

За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином, зарплати прокурорів наступного року не зростуть на 37%, на що планували спрямувати три мільярди гривень.