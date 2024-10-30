Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT

13:51 30.10.2024 |

Політика

Міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT

 

Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях і у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку, повідомляє пресслужба міністерства.


"Кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби", - наголошується в повідомленні.

Міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT

 

Наголошується, що зброя має високий ресурс корпусу і ствола й розрахована на ефективне використання і за екстремально низьких температур, так і у тропічному кліматі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес