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Міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT
13:51 30.10.2024 |
Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях і у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку, повідомляє пресслужба міністерства.
"Кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби", - наголошується в повідомленні.
Наголошується, що зброя має високий ресурс корпусу і ствола й розрахована на ефективне використання і за екстремально низьких температур, так і у тропічному кліматі.
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