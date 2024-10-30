Міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT

Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях і у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку, повідомляє пресслужба міністерства.





"Кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби", - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що зброя має високий ресурс корпусу і ствола й розрахована на ефективне використання і за екстремально низьких температур, так і у тропічному кліматі.