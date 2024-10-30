Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Учасники саміту Україна - Північна Європа домовилися збільшувати оборонне виробництво - Зеленський

 

Учасники четвертого саміту Україна - Північна Європа домовилися про збільшення оборонного виробництва в Україні та в країнах-партнерах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це був продуктивний саміт. Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту... Домовилися збільшувати оборонне виробництво, як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу за підсумками саміту.

Також сторони обговорили, як поставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема американські системи Patriot.

За словами Зеленського, усі країни-партнери з Північної Європи підтримали План перемоги України й питання запрошення України до НАТО. "Я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще", - зазначив він.

Глава Української держави повідомив, що у країн-партнерів є розуміння щодо необхідності посилити санкції проти РФ, зокрема обмежити здатність використовувати російський тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. "Путінський тіньовий танкерний флот - це глобальна загроза, і час знайти рішення, щоб її подолати", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес