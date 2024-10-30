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Учасники саміту Україна - Північна Європа домовилися збільшувати оборонне виробництво - Зеленський
13:08 30.10.2024 |
Учасники четвертого саміту Україна - Північна Європа домовилися про збільшення оборонного виробництва в Україні та в країнах-партнерах, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Це був продуктивний саміт. Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту... Домовилися збільшувати оборонне виробництво, як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу за підсумками саміту.
Також сторони обговорили, як поставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема американські системи Patriot.
За словами Зеленського, усі країни-партнери з Північної Європи підтримали План перемоги України й питання запрошення України до НАТО. "Я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще", - зазначив він.
Глава Української держави повідомив, що у країн-партнерів є розуміння щодо необхідності посилити санкції проти РФ, зокрема обмежити здатність використовувати російський тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. "Путінський тіньовий танкерний флот - це глобальна загроза, і час знайти рішення, щоб її подолати", - наголосив Зеленський.
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