Учасники саміту Україна - Північна Європа домовилися збільшувати оборонне виробництво - Зеленський

Учасники четвертого саміту Україна - Північна Європа домовилися про збільшення оборонного виробництва в Україні та в країнах-партнерах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це був продуктивний саміт. Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту... Домовилися збільшувати оборонне виробництво, як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу за підсумками саміту.

Також сторони обговорили, як поставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема американські системи Patriot.

За словами Зеленського, усі країни-партнери з Північної Європи підтримали План перемоги України й питання запрошення України до НАТО. "Я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще", - зазначив він.

Глава Української держави повідомив, що у країн-партнерів є розуміння щодо необхідності посилити санкції проти РФ, зокрема обмежити здатність використовувати російський тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. "Путінський тіньовий танкерний флот - це глобальна загроза, і час знайти рішення, щоб її подолати", - наголосив Зеленський.