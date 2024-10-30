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АНАЛІТИКА

В Естонії зацікавились придбанням дронів у України

 

Міністр оборони Ханно Певкур на зустрічі з главою Сил оборони Андрусом Мерілоо обговорив можливість закупівлі дронів у України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, в Україні виробляють ракети великої дальності, однак за швидкістю вони суттєво поступаються західним аналогам, тому замість ракет Естонія не виключає закупівлю українських дронів.

"Якість дронів в Україні дуже хороша. Там виробляються різні моделі, і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Якщо ми оголосимо тендер, то він буде відкритий і для українських підприємств. Тобто ми зможемо побачити пропозиції як від українських виробників, так і від естонських і західних", - сказав Певкур.

У листопаді Певкур зустрінеться зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим, щоб обговорити можливості закупівлі озброєння.

"Ми вже обговорювали це питання. Якщо в Україні є компанії, які можуть запропонувати те, що нам потрібно, то (Умеров) не бачить у цьому політичних обмежень", - зазначив естонський міністр.

Найближчими тижнями на засіданні кабінету міністрів Естонії також обговорюватимуть питання розміру допомоги Україні.

Нагадаємо, у вересні український президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм фінським колегою Александром Стуббом спільне виробництво дронів.

Також нещодавно литовська армія отримала першу партію бойових дронів, які виготовили литовські компанії за контрактом з Міноборони Литви і з яких частина замовлена для України.
Ключові теги: Естонія
 

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