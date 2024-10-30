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АНАЛІТИКА

Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик «Сафарі»

09:34 30.10.2024 |

Політика

Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик «Сафарі»

 

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

"Safari HG-105M - це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом і знімним магазином. Виготовлена за технологією булл-папа. Це компонування зброї, коли скорочується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булл-пап дає змогу змістити центр тяжіння в центр зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі, а під час використання мисливських дробових патронів - як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами. Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру з місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Її вага становить не більше ніж 4 кг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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