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ЗСУ мають завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть кордон України - Байден
23:57 29.10.2024 |
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
"Якщо вони перетнуть кордон з Україною, так", - сказав Байден, коли його запитали, чи повинні українці завдати удару у відповідь.
Як повідомлялося, президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї в Росію та обговорити заходи співпраці.
"Ситуація складається серйозна, оскільки фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - заявив Юн.
Південна Корея і США заявили, що Північна Корея направила близько 3000 військовослужбовців на схід Росії, а розвідувальне агентство Сеула очікує, що до грудня там буде розміщено близько 10 000 солдатів.
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