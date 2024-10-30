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РНБО: В Україні треба мобілізувати ще 160 тисяч людей
В Україні необхідно мобілізувати ще понад 160 тисяч людей. Про це у вівторок, 29 жовтня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко у парламенті, доповідаючи щодо законопроєктів про продовження дії у країні воєнного стану та строку загальної мобілізації.
За словами Литвиненка, мобілізація 160 тисяч людей дозволить укомплектувати частини до 85 відсотків від необхідного штатного складу. На даний час до ЗСУ призвані 1,05 мільйона людей, повідомляють ЗМІ.
Після доповіді Литвиненка Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.
Україна оголосила воєнний стан та загальну мобілізацію після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Дія воєнного стану та мобілізації продовжується кожні 90 днів. Під час дії воєнного стану серед іншого не дозволяється проведення виборів.
Навесні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. У серпні повідомлялося, що відтоді показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза.
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