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АНАЛІТИКА

Посол ЄС в Україні: Війна - не виправдання толерувати корупцію

 

Вільні ЗМІ та громадянське суспільство - ключові в успіху боротьби з корупцією, у війні завжди є корупційна складова, але війна не є виправданням толерування корупції, наголошує посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я думаю, що загалом громадський контроль, журналістський контроль, контроль громадянського суспільства має ключове значення для успіху будь-якої країни в боротьбі з корупцією. Тож я насправді думаю, що ви робите велику роботу, щоб змусити владу відповідати", - сказала посол агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на запитання про те, на яких важливих моментах слід зосередитися Україні в контексті боротьби з корупцією.

Матернова зазначила: "Думаю, що сила України - це громадянське суспільство, вільні журналісти".

Уточнюючи, чи впливає корупція на успіх України на болі бою, посол зазначила, що їй важко розмірковувати про це, але висловила думку про те, що не буває війни в чистому вигляді, так чи інакше є корупційна складова.

"Але війна не є виправданням терпимості до корупції. Думаю, що це дуже часто відбувається", - звернула увагу посол.

У зв'язку з цим Матернова закликала продовжувати антикорупційну роботу не тільки на рівні органів антикорупційної інфраструктури, а й неурядових організацій, громадянського суспільства та журналістів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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