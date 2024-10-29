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АНАЛІТИКА

ЄС готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - FT

 

Європейська комісія в середу, 30 жовтня, представить доповідь щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема України та Молдови, однак без надання їм офіційних рекомендацій щодо просування процесу вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, у звіті комісії буде відзначено прогрес кількох країн, включно з Україною та Молдовою, без надання їм офіційних рекомендацій про просування в процесі вступу до ЄС.

Зазначається, що Україна та Молдова, не дивлячись на схильність до конфліктів, все ж мають найбільший успіх на шляху до членства в ЄС.

Єврокомісія також не рекомендуватиме конкретних дій щодо Грузії. Її офіційний представник закликав владу в Тбілісі "швидко, прозоро і незалежно розслідувати порушення на виборах", і додав, що держави-члени ЄС повинні самостійно для себе шукати шляхи вирішення цієї ситуації.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.

Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначала, що Україна може вступити до Євросоюзу швидше, ніж інші країни. Але, на її думку, реалістична дата - це лише 2030 рік.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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