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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив заступницю для Сибіги

13:39 29.10.2024 |

Політика

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 29 жовтня, призначив Мар'яну Бецу заступницею міністра закордонних справ.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише "Європейська правда".

У 2018-2023 роках Мар'яна Беца працювала послом України в Естонії, а протягом 2015-2018 років - речницею МЗС України.

У 2023 році Бецу було призначено послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України з питань світового українства.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Після цього ЗМІ повідомили, що Сибіга планує кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.
 

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