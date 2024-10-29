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Кабмін призначив заступницю для Сибіги
13:39 29.10.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 29 жовтня, призначив Мар'яну Бецу заступницею міністра закордонних справ.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише "Європейська правда".
У 2018-2023 роках Мар'яна Беца працювала послом України в Естонії, а протягом 2015-2018 років - речницею МЗС України.
У 2023 році Бецу було призначено послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України з питань світового українства.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.
Після цього ЗМІ повідомили, що Сибіга планує кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.
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