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200 втікачів із Північної Кореї готові допомагати ЗСУ - ЗМІ
13:34 29.10.2024 |
Перебіжчики з КНДР, які проживають у Південній Кореї, готові допомогти Збройним силам України (ЗСУ), пише у вівторок, 29 жовтня, низка азійських ЗМІ.
За даними гонконгського видання South China Morning Post, група з майже 200 колишніх військових Північної Кореї, які мають від семи до дев'яти років досвіду служби в армії, "домагається відправки в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти своїх колишніх товаришів".
"Ми готові вирушити туди, щоб працювати як агенти психологічної війни - за допомогою гучномовців, поширення листівок і навіть як перекладачі. Ми всі ветерани війни, які розуміють військову культуру та психологічний стан Північної Кореї краще, ніж будь-хто інший", - заявив в інтерв'ю This Week 69-річний перебіжчик Ан Чан Іль.
Ще один активіст, Лі Мін Бок, опублікував відкритий лист до посольства України в Сеулі, в якому звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням дозволити допомогти йому "в порятунку північнокорейських солдатів".
Перекидання північнокорейських солдатів у Росії
Повідомлення про плани залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України з'явилися останніми тижнями. Зараз кілька тисяч із них знаходять на території Курської області РФ.
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