Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 7 лютого
Верховна Рада ухвалила внесені президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
За законопроєкт щодо продовження строку дії воєнного стану з 10 листопада до 7 лютого 2025 року (№12151) проголосували 311 нардепів, з продовження мобілізації (№12152) - 304 нардепи.
Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, це було вже 13-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.
Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні - до 9 листопада 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
|В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посол ЄС в Україні: Війна - не виправдання толерувати корупцію
|ЄС готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - FT
|У Rheinmetall у відповідь на погрози РФ заявили, що їхні заводи в Україні добре захищені
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Мінкульт неефективно витратив понад 500 млн грн — Рахункова палата
|Суд залучив Зеленського до позову клієнта «Фрідом фінанс» проти Нацкомісії з цінних паперів
Бізнес
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11