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АНАЛІТИКА

Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 7 лютого

13:30 29.10.2024 |

Політика, Україна

 

Верховна Рада ухвалила внесені президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За законопроєкт щодо продовження строку дії воєнного стану з 10 листопада до 7 лютого 2025 року (№12151) проголосували 311 нардепів, з продовження мобілізації (№12152) - 304 нардепи.

Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, це було вже 13-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні - до 9 листопада 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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