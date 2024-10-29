Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади

Україна завдяки спільному проєкту уряду Канади і HALO Trust отримала 13 автомобілів з обладнанням для розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) посольства Канади в Україні.

Тринадцять авто з обладнанням для розмінування передають фахівцям Державної спеціальної служби транспорту - служби у структурі Міноборони.

Допомогу підготували у рамках спільного проєкту уряду Канади з міжнародною організацією HALO Trust, що займається гуманітарним розмінуванням.