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Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади
12:09 29.10.2024 |
Україна завдяки спільному проєкту уряду Канади і HALO Trust отримала 13 автомобілів з обладнанням для розмінування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) посольства Канади в Україні.
Тринадцять авто з обладнанням для розмінування передають фахівцям Державної спеціальної служби транспорту - служби у структурі Міноборони.
Допомогу підготували у рамках спільного проєкту уряду Канади з міжнародною організацією HALO Trust, що займається гуманітарним розмінуванням.
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