«Євросолідарність» зустрілась з міністром оборони і обговорила нагальні потреби ЗСУ – Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" за ініціативи Петра Порошенка в рамках парламентського контролю над виконавчою владою зустрілася з міністром оборони Рустемом Умєровим і командою Міністерства оборони України.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко у соцмережі Facebook.

"Обговорили питання забезпечення ЗСУ, ситуацію з фортифікаційними спорудами, закупівлями і розподілом БПЛА, необхідність реальної протидії корупції і зловживанням на закупівлях", - написала депутатка.

"ЄС" системо підтримує Сили оборони, нагадали про обіцянку міністерства оборони подати законопроєкт про терміни служби, ми чекаємо документ в парламенті. Дуже гостро стоїть проблема непрозорого переведення військовослужбовців в підрозділи, міністр пообіцяв найближчим часом конкретні пропозиції з вирішення цієї проблеми", - зауважує Геращенко.

"ЄС" також наполягає на тому, аби військовий ПДФО залишався для оборонного сектору, 30% йшли безпосередньо підрозділам, 70% - міністерству оборони. "Гостро стоїть питання якості БПЛА, які закуповуються ДССЗЗІ. Ми за те, аби за закупівлі дронів відповідало МО і якнайшвидше мають бути введені воєнні стандарти для закупівель, бо на державні дрони отримуємо багато скарг від військових", - стверджує депутатка.

"Підняли питання посилення військової підготовки мобілізованих і їх повного забезпечення за стандартами НАТО амуніцією та засобами захисту", - додала Геращенко.

Депутатка повідомила щодо фортифікацій про те, що військовим катастрофічно не вистачає будівельної техніки, тому "Євросолідарність" пропонує перенаправити на ці потреби 30 млрд з 42 млрд корупційного дорожнього фонду.

"Наша команда залишається одним із найбільших волонтерів для фронту, Фонд Порошенка передав дронів, амуніції, машин, систем РЕБ, техніки більше ніж на 6 млрд грн. Ми готові до більшої співпраці і координації зусиль навколо підтримки ЗСУ, але наполягаємо на прозорості закупівель і забезпечення армії і посилення парламентського контролю", - пояснює Геращенко.