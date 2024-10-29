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В Україну їде делегація Південної Кореї
23:54 28.10.2024 |
Цього тижня Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися інформацією щодо допомоги військ КНДР у війні КНДР та обговорити заходи співпраці.
Про це у понеділок, 28 тижня, заявив президент країни Юн Сок Йоль, передає південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.
Південна Корея консультує НАТО, ЄС і Україну щодо військ КНДР
За його словами, 29 жовтня делегація з Південної Кореї проведе брифінг для Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки, а тоді вирушить в Україну.
На порядку денному візиту - зустрічі з представниками розвідки та оборони для обміну даними й пошуку моделі співпраці.
Перед цим південнокорейська делегація зустрічалася з посадовцями НАТО.
Минулого тижня президент Південної Кореї заявив, що через північнокорейських солдатів у Росії може переглянути свою позицію щодо допомоги Україні та надати їй летальну зброю.
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