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АНАЛІТИКА

Байден про війська КНДР у Росії: «Дуже, дуже небезпечно»

 

Президент США Джо Байден відреагував на повідомлення про відправлення Північною Кореєю військ до Росії, звідки вони, як очікується, можуть вирушити для участі у війні проти України.

Про це Байден сказав журналістам у Нью-Каслі, штат Делавер, після голосування на президентських виборах, передає "Європейська правда".

На питання про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, він сказав: "Це дуже небезпечно, дуже небезпечно".

Байден також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито говорив із Владіміром Путіним після того, як пішов з Білого дому.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом "наступних кількох тижнів".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок також заявив, що з останньою доступною інформацією може підтвердити, що військові Північної Кореї вже задіяні у Курській області РФ.
 

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