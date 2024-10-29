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Швеція оголосила додатковий пакет військової підтримки України на 63 млн євро
23:29 28.10.2024 |
Уряд Швеції у понеділок, 28 жовтня, вирішив виділити Україні 63 мільйони євро підтримки в межах попередніх пакетів військової допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні шведського уряду.
Новий фінансовий внесок охоплюватиме 20 мільйонів євро, які підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників.
Таке рішення ухвалили після того, як минулого тижня уряд уповноважив Шведську адміністрацію оборонного майна (FMV) провести переговори та укласти угоду з Данією про безоплатну передачу Україні відповідної суми на закупівлю оборонного обладнання.
Решта коштів з пакета - близько 43 мільйона євро - підуть на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку України.
Планується, що ці кошти підуть на підтримку коаліції, яка закуповує ракети класу "повітря-повітря" для української програми F-16; коаліції, яка тренує українську морську піхоту; коаліції з питань розмінування; та ІТ-коаліції.
Крім того, в межах цієї підтримки Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, який передбачає закупівлю військового обладнання, зазначили у шведському уряді.
У травні повідомлялось, що на 2024-2026 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на 75 млн крон.
Минулого місяця шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 мільйонів євро, який зокрема передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.
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