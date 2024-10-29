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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив з прем'єром Ісландії інвестиції в оборонне виробництво й підтримку на шляху до НАТО

Зеленський обговорив з прем&apos;єром Ісландії інвестиції в оборонне виробництво й підтримку на шляху до НАТО
 

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном інвестиції в оборонне виробництво й підтримку на шляху до НАТО.

Як зазначає Офіс президента, це перший візит Зеленського до Ісландії.

Глава держави подякував Ісландії та всім партнерам - державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є План перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки", - наголосив президент.

Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Окремо президент поінформував про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь. Зеленський наголосив, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Глава держави також подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО.

Президент акцентував, що запрошення України до Альянсу - перший пункт Плану перемоги, адже тільки це є єдиною гарантією тривалого миру.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ісландія
 

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