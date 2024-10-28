Швейцарія може дозволити реекспорт зброї в Україну

Президентка Швейцарії Віола Амгерд запропонувала переглянути заборону на реекспорт зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну.

За її словами, ембарго шкодить промисловості та безпеці Швейцарії.

"Особисто я вважаю, що ми повинні зробити крок уперед для нашої промисловості. Це стає складним, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним, і я це розумію", - заявила Амгерд, яка також очолює міністерство оборони країни, в понеділок, 28 жовтня.

Водночас вона додала, що Швейцарія, яка виступає "мирним посередником у глобальних конфліктах", ніколи не постачатиме зброю напряму до країни в стані війни.

Нейтралітет знижує обсяги продажів зброї

Як вказує міжнародна агенція Reuters, заклики до Швейцарії покласти край багатовіковій традиції нейтралітету зростають як всередині країни, так і з-за кордону на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Парламент Швейцарії вже рекомендував пом'якшити правила торгівлі зброєю, однак минулого року уряд відмовився змінювати давню політику.

Попри тривалий нейтралітет, Швейцарія, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, є великим постачальником зброї - 14-м найбільшим у світі в 2022 році. Втім у 2023 році обсяги продажів швейцарської зброї впали. На думку експертів, це спричинив нейтралітет держави.