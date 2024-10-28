Фінансові новини
- |
- 28.10.24
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія може дозволити реекспорт зброї в Україну
17:58 28.10.2024 |
Президентка Швейцарії Віола Амгерд запропонувала переглянути заборону на реекспорт зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну.
За її словами, ембарго шкодить промисловості та безпеці Швейцарії.
"Особисто я вважаю, що ми повинні зробити крок уперед для нашої промисловості. Це стає складним, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним, і я це розумію", - заявила Амгерд, яка також очолює міністерство оборони країни, в понеділок, 28 жовтня.
Водночас вона додала, що Швейцарія, яка виступає "мирним посередником у глобальних конфліктах", ніколи не постачатиме зброю напряму до країни в стані війни.
Нейтралітет знижує обсяги продажів зброї
Як вказує міжнародна агенція Reuters, заклики до Швейцарії покласти край багатовіковій традиції нейтралітету зростають як всередині країни, так і з-за кордону на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Парламент Швейцарії вже рекомендував пом'якшити правила торгівлі зброєю, однак минулого року уряд відмовився змінювати давню політику.
Попри тривалий нейтралітет, Швейцарія, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, є великим постачальником зброї - 14-м найбільшим у світі в 2022 році. Втім у 2023 році обсяги продажів швейцарської зброї впали. На думку експертів, це спричинив нейтралітет держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може розглянути плани Китаю і Бразилії, щоб інтегрувати у формулу миру, - Єрмак
|В уряді підготували пенсійну реформу
|Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два
|Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перший етап перезавантаження БЕБ: обрано Раду громадського контролю. Хто увійшов
|Швейцарія може дозволити реекспорт зброї в Україну
|Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків - Сибіга
|Популярність телемарафону серед українців впала до рівня «розповідей знайомих»
|Другий Саміт миру можна було б провести в Індії - Зеленський
|Єрмак назвав умову для початку переговорів з Росією
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт