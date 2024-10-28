Фінансові новини
- |
- 28.10.24
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків - Сибіга
14:49 28.10.2024 |
У суботу, 26 жовтня, у ході візиту до Єгипту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Каїрі двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.
У відомстві заявили, що однією з тем переговорів була продовольча безпека.
Сибіга поінформував колегу про посилення російського терору проти українських портів, зерносховищ та суден.
Він додав, що лише з початку осені російські обстріли пошкодили чотири цивільних судна в портах Одеси, серед яких було і судно із зерном для Єгипту, а також судно з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.
За словами міністра, Росія переслідує цинічну мету - послабити українську економіку, витіснити Україну з іноземних ринків, замінити українське зерно власним і краденим з тимчасово окупованих територій.
«Заради цієї мети Москва готова поставити під загрозу голоду мільйони людей у світі, які залежать від українського продовольства. Це використання їжі як зброї. І ми маємо покласти цьому край», - зазначив він.
Міністр наголосив на критичній необхідності відновлення та захисту свободи мореплавства в Чорному морі.
За його словами, для цього Україні потрібна солідарність та сильний голос усіх зацікавлених сторін, усіх країн-однодумців, які поважають Статут ООН і міжнародне право.
«Україна розраховує, що Єгипет займе чітку та виразну позицію з цього критично важливого питання», - заявили в МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про загрозу глобальній продовольчій безпеці з боку Росії у зв'язку з посиленням атак на українські порти в Чорному морі.
Ввечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п'ятеро іноземців зазнали поранень.
14 жовтня російські війська знову вдарили по Одесі балістичною ракетою. Унаслідок удару російських військ по Одеському порту пошкоджень зазнали два цивільні судна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може розглянути плани Китаю і Бразилії, щоб інтегрувати у формулу миру, - Єрмак
|В уряді підготували пенсійну реформу
|Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два
|Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перший етап перезавантаження БЕБ: обрано Раду громадського контролю. Хто увійшов
|Швейцарія може дозволити реекспорт зброї в Україну
|Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків - Сибіга
|Популярність телемарафону серед українців впала до рівня «розповідей знайомих»
|Другий Саміт миру можна було б провести в Індії - Зеленський
|Єрмак назвав умову для початку переговорів з Росією
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт