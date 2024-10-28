Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків - Сибіга

У суботу, 26 жовтня, у ході візиту до Єгипту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Каїрі двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

У відомстві заявили, що однією з тем переговорів була продовольча безпека.

Сибіга поінформував колегу про посилення російського терору проти українських портів, зерносховищ та суден.

Він додав, що лише з початку осені російські обстріли пошкодили чотири цивільних судна в портах Одеси, серед яких було і судно із зерном для Єгипту, а також судно з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

За словами міністра, Росія переслідує цинічну мету - послабити українську економіку, витіснити Україну з іноземних ринків, замінити українське зерно власним і краденим з тимчасово окупованих територій.

«Заради цієї мети Москва готова поставити під загрозу голоду мільйони людей у світі, які залежать від українського продовольства. Це використання їжі як зброї. І ми маємо покласти цьому край», - зазначив він.

Міністр наголосив на критичній необхідності відновлення та захисту свободи мореплавства в Чорному морі.

За його словами, для цього Україні потрібна солідарність та сильний голос усіх зацікавлених сторін, усіх країн-однодумців, які поважають Статут ООН і міжнародне право.

«Україна розраховує, що Єгипет займе чітку та виразну позицію з цього критично важливого питання», - заявили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про загрозу глобальній продовольчій безпеці з боку Росії у зв'язку з посиленням атак на українські порти в Чорному морі.

Ввечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п'ятеро іноземців зазнали поранень.

14 жовтня російські війська знову вдарили по Одесі балістичною ракетою. Унаслідок удару російських військ по Одеському порту пошкоджень зазнали два цивільні судна.