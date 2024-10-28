Другий Саміт миру можна було б провести в Індії - Зеленський

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може організувати другий Саміт миру у своїй країні, однак для цього потрібно підготуватися, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик, Саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, оприлюдненому в понеділок.

Водночас президент додав, що Україна готова почути пропозиції тих чи інших країн, зокрема Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії та Китаю, але "тільки на основі нашого формату, тому що війна у нас".



