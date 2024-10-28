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АНАЛІТИКА

Канада передала Україні бронемашини LAV 6 для евакуації поранених

Канада передала Україні бронемашини LAV 6 для евакуації поранених

 

Канада передала Україні сучасні бронемашини LAV 6, оснащені медичним обладнанням, для евакуації поранених, повідомляє місія Канадських збройних сил (CAF) з підтримки сил безпеки України (операція UNIFIER).

Канада передала Україні бронемашини LAV 6 для евакуації поранених

 

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки (у версії «швидка допомога») у Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", - йдеться в повідомленні UNIFIER у соціальній мережі Х.


Канада передала Україні бронемашини LAV 6 для евакуації поранених
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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