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АНАЛІТИКА

У Воронезькій області РФ дрони атакували два спиртзаводи

 

У ніч проти 28 жовтня безпілотники атакували два промислові підприємства у Воронезькій області РФ. Зокрема, йдеться про два спиртові заводи.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на губернатора регіону Олександра Гусєва та Telegram-канали.

В Аннінському районі, де знаходиться Аннінський спиртзавод, в результаті атаки безпілотників на підприємстві почалася пожежа, яка охопила кілька будівель і споруд різного призначення, а також техніку, що стояла поруч, зазначив Гусєв. Поранено двох працівників.

Також, за його даними, за межами заводу вогонь торкнувся двох гаражів з автотранспортом. Пошкодження отримали вікна одного житлового будинку та ділянка лінії електропередач.

Іншою метою дронів став завод "Етанол-Спірт" у Новохоперському районі, пише Telegram-канал Shot. Один із безпілотників упав на дах господарської споруди та пошкодив промислову ємність, але займання не сталося. Постраждала одна людина. Крім того, пошкоджень зазнали два житлові будинки і одна господарська споруда.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 жовтня безпілотники атакували три спиртзаводи у двох російських регіонах.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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